Um incêndio está a consumir uma zona de mato em Alverca, junto às instalações da Força Aérea e do parque industrial daquela zona.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13h50 e está a mobilizar 36 operacionais, apoiados por 11 viaturas. Fonte oficial da Força Aérea adiantou ao CM que o incêndio não afeta as instalações nem a operação da base aérea, onde também funcionam as Oficinas Gerais de Manutenção Aeronáutica (OGMA).

As chamas estão próximas da Linha do Norte, o que já levou a PSP a entrar em contacto com a CP para um eventual corte da circulação ferroviária na zona.