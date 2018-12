Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros de Braga constroem presépio "chocante" com José, Maria e menino Jesus

Companhia de Sapadores de Braga criou a obra com teor de sensibilização rodoviária.

11:25

Os Bombeiros de Braga voltaram este ano a construir um presépio de exterior motivado pelas celebrações da época natalícia mas, desta feita, com um teor de sensibilização rodoviária que acabou por gerar reações mistas.



O cenário escolhido pelos Bombeiros de Braga foi um acidente entre um veículo em que seguia José e outro em que seguiam Maria e o menino Jesus.



Segundo a publicação no Facebook, os bombeiros pretendem dar ênfase à "sinistralidade rodoviária, causa de tantas e tantas mortes, e de incapacidades permanentes que, infelizmente, acompanham e limitam durante toda a vida as vítimas deste tipo de acidentes".



A companhia de Sapadores de Braga pede uma condução com "redobrado cuidado".