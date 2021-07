Bombeiros de Dafundo apresentam queixa à IGAI por apreensão de viaturas

Exatamente 15 dias depois de terem visto a GNR apreender uma viatura de transporte de doentes por uso de películas nos vidros, os Bombeiros do Dafundo ficaram esta sexta-feira sem outra viatura. A justificação foi a mesma, o que vai levar o comandante Carlos Jaime a apresentar uma queixa contra a GNR à Inspeção-Geral da Administração Interna. “Estamos a ser perseguidos”, considera o responsável.





Desta vez, a fiscalização ocorreu pelas 16h45 na A2, perto de Alcácer do Sal. “A viatura transportava dois doentes oncológicos ao Algarve, quando foi mandada parar”, explicou. “Uma patrulha considerou que a viatura circulava com películas ilegais e levantou uma coima de 250 euros”, acrescentou. Os militares alertaram ainda que a carta verde do veículo não estava regulamentar, mas desta vez não autuaram a corporação. Os documentos da viatura foram apreendidos, mas houve autorização para seguir para o Algarve. “Quando a viatura chegar ao nosso quartel não pode circular. Tal como no primeiro caso, vamos ter de pagar uma inspeção ao Instituto de Mobilidade e Transportes”, concluiu Carlos Jaime.