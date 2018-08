Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros encontram jovens desaparecidos no Gerês

Operacionais de Salto localizaram vítimas que se perderam esta terça-feira.

01:13

Dois jovens que esta terça-feira à noite desapareceram no Gerês foram localizados pelos Bombeiros Voluntários de Salto horas depois do alerta.



A infomação foi confirmada ao CM pela corporação.



Não foi possível apurar as idades ou as nacionalidades das vítimas.