Bombeiros mobilizados para dois incêndios em Santo Tirso

Dois incêndios habitacionais deflagraram esta sexta-feira na cidade de Santo Tirso.

Na primeira situação, o alerta foi dado às 13h18 para a rua Ferreira Lemos. As chamas deflagraram num colchão de um apartamento de um prédio. O fogo ficou circunscrito apenas àquela divisão. Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso com duas viaturas e sete operacionais. Apesar do aparato, não houve feridos, e o edifício não foi evacuado.

Na segunda situação, o alerta foi dado aos bombeiros Tirsenses às 14h26. As chamas tiveram início numa lavandaria de uma habitação, na rua da Portela. Ao local acorreram oito operacionais apoiados por três viaturas. A ocorrência não registou feridos nem desalojados.

A ambas as situações a PSP foi acionada para o local.