Bombeiros resgatam cães abandonados e adotam um deles

Os Bombeiros de Paredes de Coura encontraram, esta manhã de terça-feira, três cães abandonados, enquanto faziam o trabalho de reconhecimento de caminhos na freguesia de Cossourado, em Paredes de Coura. Resgataram os animais e levaram-nos para o quartel.



Numa publicação na sua rede social de Facebook, revelam que adotaram um para a corporação e os outros dois foram adotados por bombeiros.





"Como ser bombeiro é muito mais que uma palavra ou um nome, decidimos adotar um para nossa companhia, e rapidamente dois elementos do corpo ativo adotaram os outros dois", pode ler-se na publicação, acompanhada das fotografias dos três pequenos cães.Lembram ainda que o lema "vida por vida" é fundamental "seja ela de que forma for". "Mais uma história com final feliz, porque no fundo são atos como este que enaltecem a sociedade", pode ler-se.O cão adotado pela corporação irá funcionar como mascote. Ainda sem nome, os Bombeiros de Paredes de Coura escrevem que aceitam sugestões.