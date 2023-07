Bombeiros resgatam cão de poço com seis metros

Os bombeiros de Arcos de Valdevez resgataram, esta segunda-feira, um cão que tinha caído a um poço com cerca de seis metros. O animal foi retirado, são e salvo, pelos bombeiros e entregue ao dono.

Aconteceu esta segunda-feira, ao final da manhã, na freguesia de Jolda Madalena, em Arcos de Valdevez. Na página do corpo de Bombeiros de Arcos de Valdevez, no Facebook, a corporação explica que "chegados ao local e após reconhecimento verificamos que o nosso amigo patudo está caído dentro de um poço de uma mina a cerca de 6 metros de profundidade, pelo que houve a necessidade de se recorrer ao uso de equipamento de resgate em grande ângulo para o retirar do local onde estava caído".





O cão estava em cima de uma pedra, conseguindo, assim, salvar-se, uma vez que no interior da mina corria um leito de água com cerca de 50 cm de profundidade.

"A operação de resgate foi um sucesso, pois conseguimos resgatar são e salvo este simpático patudinho que andava desaparecido/fugido de casa", salientam os bombeiros na mesma publicação.





Devido ao perigo de queda identificado no local a pessoas ou animais, os bombeiros comunicaram o caso à Junta de Freguesia "para que fossem alertados os proprietários da mina e do terreno onde a mesma se localiza".