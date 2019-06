Bombeiros resgatam cão de uma mina em Paredes

Os Bombeiros Voluntários de Cete, Paredes, resgataram um cão de dentro de uma mina, no sábado de manhã, na serra de Banjas, em Santa Comba, Sobreira.



O alerta foi dado pouco depois das 11h00, por um grupo de ciclistas que estava a treinar e se apercebeu do animal dentro do respiro de uma mina.





Para o local foram cinco operacionais dos Bombeiros de Cete que resgataram o cão, com sucesso.