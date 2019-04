Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresa de estofos destruída por incêndio em Paredes

Parte da produção da fábrica ficou destruída.

Por Ana Silva Monteiro e Aureliana Gomes | 01:30

Um incêndio de grandes dimensões destruiu este sábado à tarde a fábrica Suffa, que produz estofos, em Lordelo, Paredes.



As chamas começaram num armazém da empresa e rapidamente alastraram a outras áreas. Na fábrica trabalham cerca de 60 pessoas, que agora ficam com os seus postos de trabalho em risco. O dono da empresa sentiu-se indisposto e foi hospitalizado.



O alerta chegou aos bombeiros pelas 15h00. Para o local seguiram 115 operacionais de várias corporações.



"Aquilo que se percebe é que a fábrica ficou quase totalmente destruída na parte da produção. Os prejuízos serão certamente enormes. Uma empresa destas terá de levar algum tempo para voltar a estar de pé", sublinhou Nuno Serra, presidente da Junta de Freguesia de Lordelo.



Durante a manhã, a fábrica esteve aberta para trabalhos, mas na altura em que as chamas deflagraram ninguém se encontrava no edifício.



"De início ouvimos duas explosões. Isto é uma grande perda para a freguesia", explicou José Alves, que vive perto da empresa Suffa.



O proprietário da fábrica de estofos sentiu-se indisposto e teve de ser transportado para o hospital. "É um homem que vive esta empresa de noite e de dia, tal como os filhos e os funcionários. Mas sabemos que agora está tudo bem com ele", explicou Nuno Serra.



As causas do incêndio estão agora a ser investigadas.