Um gato foi este sábado resgatado do interior de um poço, com mais de 30 metros de profundidade, por uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Lagos.Segundo oapurou, o alerta foi dado pouco depois das 17h00. A operação complexa ocorreu na Zona Industrial do Chinicato e envolveu quatro operacionais da corporação. "Um dos bombeiros desceu até ao fundo do poço através de um guincho de um camião grua da empresa JSV, que prestou apoio à operação, e conseguiu resgatar o animal", explicou aoMárcio Regino, comandante dos Bombeiros de Lagos.