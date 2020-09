Bombeiros salvam burro preso em vala na EN125 em Lagos

Os Bombeiros Voluntários de Lagos, com a ajuda de uma retroescavadora, resgataram um burro que tinha caído numa vala, durante a madrugada de quinta-feira, na zona do Telheiro, próximo da EN125, entre a cidade e a povoação do Chinicato.O alerta foi dado ao bombeiros pelo dono do animal, por volta da 01h30 de quinta-feira. O burro estava preso na lama, no interior de uma vala com cerca de dois metros de profundidade.Os Bombeiros de Lagos fizeram deslocar para a ocorrência a equipa de intervenção, composta por seis operacionais. Foram de imediato desencadeadas diversas ações para tentar resgatar o animal, mas a tarefa revelou-se complicada.Por isso, o Serviço Municipal de Proteção acabou por acionar para o local uma retroescavadora para ajudar os operacionais a retirar o equídeo da vala. Os bombeiros procederam à colocação de cintas à volta do animal, efetuando depois à sua elevação para fora da vala, com recurso à máquina retroescavadora. A operação de resgate foi dada como concluída cerca das 04h00.O animal estava coberto de lama, pelo que foi lavado, sendo depois entregue ao seu dono. O burro não apresentava ferimentos, apesar da aparato da situação.