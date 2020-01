Bombeiros salvam dois cães em ETAR de Portimão

Os Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP) resgataram este domingo dois cães que se encontravam em risco de se afogar depois de terem caído numa lagoa da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) daquela cidade.Segundo oapurou junto de Richard Marques, comandante dos bombeiros, os animais "foram resgatados com recurso a técnicas especializadas", com recurso a cordas, por uma equipa de "oito operacionais, com o apoio de três viaturas".No passado dia 23 de dezembro, os BVP, com o auxílio da Polícia Marítima, tinham salvo mais um cão, o qual, tal como onoticiou, se encontrava preso a meio de uma falésia na praia do Amado, situada entre o Vau e a Rocha. O cão caiu na arriba quando passeava com o seu dono, que o localizou e alertou as autoridades.Após o resgate, efetuado pela equipa de salvamento em grande ângulo dos bombeiros portimonenses, o animal foi entregue ao seu dono, são e salvo.Segundo revelou aoRichard Marques, "durante o ano passado foram resgatados 80 animais no concelho de Portimão pela corporação Estas ações envolveram "um total de 373 operacionais e ainda 118 meios técnicos".No ano anterior o número de animais que foram salvos tinha sido muito aproximado: "Em 2018 o número de animais resgatados pelos bombeiros foi de 77, com 282 operacionais empenhados, bem como 82 meios técnicos", esclareceu ainda Richard Marques.