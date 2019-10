Bombeiros Voluntários de Portimão ganham barcos

Os Bombeiros Voluntários de Portimão dispõem de três novos botes de borracha e vão ainda receber uma embarcação semirrígida. Os quatro barcos foram oferecidos pela câmara, representando um investimento de 73 mil euros."Estes botes, fáceis de operacionalizar, pretendem assegurar a projeção imediata de equipas de resgate dos bombeiros em situações de inundações ou na sequência de um tsunami, desmultiplicando a capacidade do dispositivo de resposta e ampliando o número de salvamentos possíveis em simultâneo", refere aoRichard Marques, comandante da corporação.No que se refere à embarcação semirrígida, esta deve ser entregue em dezembro. O novo meio oferece uma "grande versatilidade", nomeadamente "na resposta ao combate a incêndios em embarcações, salvamento aquático, apoio às buscas subaquáticas e demais salvamentos especiais em águas interiores ou no apoio à Autoridade Marítima", diz o comandante dos bombeiros.A embarcação integrará ainda o dispositivo de prevenção a atividades desportivas e culturais promovidas pelo município na zona costeira ou no rio Arade.Os botes, com motores de 20 cavalos e atrelado, custaram 13 mil euros, enquanto a embarcação semirrígida, com 7,6 metros de comprimento e um motor de 200 cavalos, implicou o investimento de 60 mil €. O custo foi todo suportado pela câmara."Este equipamento acompanha uma aposta na qualificação dos recursos humanos, uma vez que hoje temos mulheres e homens preparados para responder nas mais variadas vertentes de intervenção", salienta o comandante dos bombeiros.