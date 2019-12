Bombeiros fazem treino de mergulho em Portimão

Nove mergulhadores do Grupo de Salvamentos Especiais dos Bombeiros Voluntários de Portimão realizaram, ao longo do dia desta quarta-feira, um treino de rotina ao largo da costa, junto à praia de João de Arens.Uma formação que permitiu aos profissionais testar, pela primeira vez, a embarcação semirrígida atribuída este ano pela Câmara de Portimão à corporação.Segundo Richard Marques, comandante dos Bombeiros Voluntários de Portimão, este tipo de treino é essencial, porque permite "a manutenção de qualificações" dos operacionais e dá ainda a oportunidade de "testar os meios necessários, assim como a vertente de resgate, salvamento aquático e apoio aos mergulhadores".Ainda de acordo com Richard Marques, estes treinos são efetuados entre duas a três vezes por mês, num período de quatro a oito horas, e tem uma vertente prática e outra teórica.Um grupo de profissionais dos Bombeiros Voluntários de Portimão vai integrar o dispositivo de segurança que é montado, todos os anos, para salvaguardar a população na Passagem de Ano em Portimão. O comandante Richard Marques aconselha as pessoas a "evitarem comportamentos de risco".Os operacionais da corporação dos Bombeiros Voluntários de Portimão são acionados, diariamente, para centenas de ocorrências de socorro dentro e fora do concelho.