Homem de 60 anos resgatado após queda para ribeira em Lagos

Um homem de 60 anos que caiu do cimo da ponte móvel que liga a avenida dos Descobrimentos à Marina de Lagos, nesta cidade, foi resgatado por operacionais dos Bombeiros Voluntários, com o apoio da Polícia Marítima.Segundo oapurou junto do comandante da Capitania do Porto de Lagos, Pedro Palma, o alerta foi dado pouco depois das 01h00 da madrugada de ontem. "O homem desequilibrou-se e caiu na ribeira de Bensafrim, tendo ficado ferido", esclareceu o mesmo responsável, adiantando que a vítima foi transportada ao hospital de Portimão após ter sido assistida no local.No resgate do homem, que sofreu ferimentos na face, bem como diversas escoriações no corpo, foi determinante a atuação da Equipa de Intervenção dos Bombeiros Voluntários de Lagos (BVL), bem como do INEM. Isso mesmo foi referido aopelo comandante dos BVL, Márcio Regino, segundo o qual "a vítima caiu de uma altura de cerca de três metros, na parte mais baixa da ponte móvel, o que impediu que tivesse sofrido lesões de maior gravidade".Quando foi resgatada, a vítima, da zona de Lagos, "já se encontrava em cima das pedras junto à margem da ribeira, do lado da avenida", adiantou ainda Márcio Regino.