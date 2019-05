Bombeiros salvam homem em poço de 20 metros

Uma equipa dos Bombeiros Voluntários Famalicenses resgatou, na manhã desta terça-feira, um homem que caiu a um poço de água com 20 metros de profundidade, em Gavião, Vila Nova de Famalicão.A vítima, de 73 anos, sofreu ferimentos considerados graves e foi transportada para o Hospital de Braga. O alerta para o acidente foi dado por uma vizinha que ouviu os gritos do homem."Ele foi ver qualquer coisa ao poço e caiu. Ele chamava por mim e pelo meu marido e dizia que ia morrer. Felizmente os bombeiros foram muito rápidos e fizeram um trabalho espetacular. É graças a eles que o meu vizinho está vivo", disse aoFátima Macedo.Os trabalhos de resgate foram complicados."O processo de retirada da vítima foi demorado e complicado. Nesta operação, houve um elemento que desceu para ir ter com a vítima e conseguir trazê-la até à superfície. Foi uma operação delicada, onde o bom trabalho da equipa foi fundamental para que a vitima fosse retirada do poço com vida", explicou Rui Costa, 2º comandante do Bombeiros Voluntários Famalicenses.