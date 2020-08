Bombeiros resgatam jovem do rio em Sever do Vouga

Os Bombeiros de Sever do Vouga resgataram, este sábado à tarde, um praticante de canoagem que ficou em apuros no rio Lordelo, em Couto de Esteves, Sever do Vouga.O jovem, de cerca de 20 anos, foi assistido e transportado para o Hospital de Aveiro.O alerta foi dado pelas 15h20. Ao que tudo indica, a vítima foi contra uma pedra e a canoa acabou por ficar presa, num local de difícil acesso. Queixava-se de fortes dores num pé.