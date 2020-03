Bombeiros retiram cadáver de homem no rio Tâmega em Marco de Canaveses

O corpo de um homem, em avançado estado de decomposição, foi hoje retirado do rio Tâmega, em Marco de Canaveses, disse à Lusa fonte dos bombeiros daquela cidade do distrito do Porto.

Os bombeiros foram acionados pelas 10:43 e a GNR foi chamada ao local para investigar o caso.

Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros de Marco de Canaveses, referiu que o alerta foi dado por um casal que avistou o corpo junto ao Parque Fluvial do Tâmega, na freguesia de Sobretâmega.

No local, estiveram quatro viaturas e o barco dos Bombeiros do Marco de Canaveses e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, que confirmou o óbito.