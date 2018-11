Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros salvam cavalo de 200 quilos após queda em buraco

Animal caiu em aqueduto e levou a uma operação de mais de três horas em Arcos de Valdevez.

Por Aureliana Gomes | 09.11.18

"Quando recebemos a chamada, desconfiámos tratar-se de um alerta falso. Foi algo estranho e inédito". A afirmação é de Filipe Guimarães, comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez que liderou na quarta-feira à noite a operação de resgate de um cavalo de um aqueduto de águas pluviais, em Padroso, naquele concelho.



O alerta foi dado cerca das 19h30 e foram precisas três horas para retirar o animal do exíguo buraco. Os bombeiros deslocaram-se para o local com uma equipa de resgate em grande ângulo e três viaturas.



"À chegada, deparámo-nos com um cavalo com mais de 200 quilos, dentro de uma boca de entrada de cerca de 80 por 60 centímetros", explicou o comandante, acrescentando que se tratou de um trabalho exigente. "Os operacionais tiveram de desmontar metade do aqueduto para retirar o animal.



Além disso, foi necessário pedir ajuda a uma empresa de construção para o empréstimo de uma retroescavadora", frisou.



Com o aparato montado, muitos foram os habitantes que se aglomeraram no local, com disponibilidade para auxiliar. "Conseguimos juntar alguns populares que ficaram abismados e surpreendidos. Ainda tentaram ajudar, mas o local era muito pequeno e não foi possível", revelou Filipe Guimarães.



O cavalo foi retirado do buraco já cerca das 23h00. Após o resgate, ficou uns minutos deitado no chão.



"Estava bastante agastado, mas, depois de o termos estimulado, levantou-se e voltou à serra, o seu habitat natural", disse, reforçando que o único objetivo era retirar o animal com vida e esse foi conseguido com sucesso.