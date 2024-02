Bombeiros vão fazer vigília esta sexta-feira nos Aliados no Porto

O movimento ‘Operação Carreira’, que reúne milhares de bombeiros das Associações Humanitárias reivindicando uma carreira única e estatuto remuneratório, vai realizar uma vigília, sexta-feira, a partir das 16h00, na Avenida dos Aliados, no Porto. No dia 3, juntaram meio milhar na Praça do Comércio, em Lisboa , “sem qualquer greve ou quebra nos serviços prestados aos portugueses”, assinalam. A “operação é de paz, com o objetivo único de alertar os decisores políticos para uma velha injustiça” aos 10 mil bombeiros profissionais das Associações Humanitárias: “Um estatuto remuneratório que os tire da asfixia de ganharem em média o ordenado mínimo nacional.”