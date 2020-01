Bordel cobra taxa extra por sexo com estrangeiras em Gaia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Usando sempre roupas muito curtas e decotadas, as mulheres eram exploradas sexualmente a troco de dinheiro. A partir de uma casa de alterne, em Valadares, Vila Nova de Gaia, cobravam 60 euros por meia hora de sexo.Além deste valor, era ainda aplicada uma taxa extra ao cliente: mais 10 euros se fosse uma mulher portuguesa - que não residisse no concelho de Gaia - e 20 euros se fosse estrangeira. O dinheiro era depois entregue ao gerente do bordel, que repartia as quantias ... < br />