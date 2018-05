Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Braga Romana À Mesa" reúne 16 restaurantes

Desafio aceite por espaços do centro histórico: criar ementa alusiva a ‘Bracara Augusta’.

Por Liliana Rodrigues | 08:34

É já esta terça-feira que Braga recua no tempo e revive a época de ‘Bracara Augusta’. Este ano, a Braga Romana tem uma novidade associada à gastronomia: um roteiro que inclui 16 restaurantes do centro histórico e que até domingo têm um menu pensado para acompanhar o certame. As regras mantêm-se rígidas: apenas são usados na confeção dos pratos alimentos que existiam em tempos de ‘Bracara Augusta’.



O roteiro ‘Braga Romana À Mesa’ é uma iniciativa da Associação Comercial de Braga e os restaurantes apresentam diversos menus que incluem uma entrada, um prato principal, sobremesa e bebida. Os preços dos mesmos variam entre os 7,5 e os 30 euros.



Nesta 15ª edição da Braga Romana, a organização promete mais de 72 horas de programação ininterrupta e cerca de 200 espetáculos em palco, que vão acontecer ao longo de cinco dias. E começam já esta terça-feira, às 10h00, com o cortejo infantil que vai reunir cerca de quatro mil participantes.



À noite, às 21h30, o rossio da Sé acolhe o já tradicional ritual da fundação de ‘Bracara Augusta’. O batizado romano - que é uma das novidades deste ano - realiza-se sábado, no largo D. João Peculiar. O evento encerra no dia seguinte com o Casamento Romano e o grande espetáculo de dança.



"A Braga Romana é um tributo histórico que se tornou um dos principais momentos de pedagogia, animação e atração turística da cidade. E mais do que um tributo, queremos que a herança cultural romana sirva como mote para a afirmação de uma marca para o futuro", considera o presidente da câmara, Ricardo Rio.