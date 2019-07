Bruno de Carvalho vai ser ouvido esta tarde e tem Nuno Saraiva como testemunha

Bruno de Carvalho vai ser ouvido esta quarta-feira à tarde no âmbito do processo de instrução à invasão da Academia de Alcochete.O antigo presidente do Sporting arrolou como testemunhas Carlos Vieira, antigo vice-presidente, Nuno Saraiva, antigo diretor de comunicação leonino e José Ribeiro.O ex-presidente vai ser ouvido durante a tarde desta quarta-feira.