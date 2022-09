entenas de pessoas apresentaram queixa nas autoridades contra a agência de viagens Cidade Tur, após perceberem que tinham sido, ao que tudo indica, burladas. Os clientes marcaram e pagaram as férias e, a poucos dias da viagem, percebiam que as reservas tinham sido cancelas. A representante da empresa deixou de responder e a sede da agência, no Porto, tem estado fechada.









Ver comentários