Burla em stand de Vila do Conde bloqueia baterias de carros elétricos a mais de 80 lesados

Mais de 80 pessoas e instituições ficaram com os seus carros elétricos parados depois de empresa bloquear as baterias das viaturas. Todos os carros foram comprados na mesma stand, em Vila do Conde, a E-Drive. Os compradores achavam que as viaturas tinham baterias próprias, mas descobriram agora que todos os carros tinham contratos de aluguer que caducaram este ano. Agora, para que o carro funcione, precisam de renovar o contrato de aluguer, que custa entre 69 e 119 euros por mês.



Segundo avança o Jornal de Notícias, os carros são todos Renault Zoe usados, importados do estrangeiro e vendidos pela stand de Vila do Conde. O problema é que foram vendidos com faturas que referem "viatura sem aluguer de baterias" e a financeira RCI (do grupo Renault) argumenta que os carros têm contratos de aluguer celebrados fora de Portugal. O stand de automóveis responde que "o contrato cessa com a exportação" e manda ligar para a empresa de aluguer.





Entre os compradores está a Câmara de Vila Pouca de Aguiar e a de Oliveira do Bairro que, atraídas pelo menor custo dos carros elétricos na E-Drive, abriram concursos públicos e compraram duas viaturas cada. A maioria dos queixosos comprou os automóveis neste concessionário porque conseguiam uma poupança de vários milhares de euros em carros com baterias próprias. Agora, com os contratos de aluguer, o negócio deixa de compensar.O problema já foi reportado por vários lesados no Portal da Queixa e foram feitas queixas na Justiça. A alegada burla está a ser investigada pela Polícia Judiciária.