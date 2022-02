O Ministério Público de Lisboa deduziu acusação contra um homem pelos crimes de burla informática e nas comunicações e acesso ilegítimo.O arguido enviou um email a uma mulher em dezembro de 2020, com um link para um site ao qual a vítima acedeu pensando tratar-se do serviço de banco online que tinha subscrito. Foi o suficiente para o burlão ficar com os dados bancários da vítima e com isso retirar-lhe um total de 4959 euros da conta.