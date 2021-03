Burlões levam 2500 euros em ouro a três idosos

Em pouco mais de 15 minutos, três idosos ficaram sem várias peças de ouro, avaliadas em 2500 euros. Os casos aconteceram na segunda-feira à tarde, em duas freguesias do concelho de Guimarães, separados por menos de cinco quilómetros. As queixas chegaram à GNR várias horas depois, o que dificulta a investigação.



A primeira vítima foi uma idosa de 86 anos, de Brito, que aceitou mostrar uma pulseira e dois anéis a um homem que a abordou em casa. Ficou sem as peças no valor de 1500 euros. Depois, em Candoso S. Martinho, um casal de idosos entregou joias avaliadas em mil euros.



Ver comentários