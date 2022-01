Burlona apanhada por venda falsa no facebook

Uma mulher de 27 anos foi apanhada pela GNR por burla na venda de um telemóvel através do facebook. Conseguiu que a vítima, residente na Póvoa de Lanhoso, depositasse 250 euros na sua conta bancária, para pagaram metade do valor do telemóvel que anunciava para venda no Facebook por 500 euros.



Criou uma conta falsa na rede social e deixou de responder à vítima depois de efetuada a transferência bancária. A mulher fez queixa na GNR em dezembro do ano passado e os elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Póvoa de Lanhoso realizaram diligências que permitiram identificar a burlona, residente nos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, onde foi alvo de buscas. Foi constituída arguida e o caso participado ao Ministério Público.