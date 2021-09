Uma mulher criou um perfil falso no Facebook com o nome Cátia Silva onde dizia ter um apartamento para alugar no centro de Paredes. O imóvel que a alegada burlona dizia ter nunca foi propriedade sua. As imagens que mostrava pertencem a uma outra casa que está para venda numa agência imobiliária. Quem o comprovou foi o legítimo proprietário do imóvel.