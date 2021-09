A Polícia Judiciária fez esta semana várias buscas a empresas relacionadas com o FC Porto e o Portimonense. Em causa está a investigação que visa Theodoro Fonseca, o maior acionista individual do clube algarvio, por suspeita de envolvimento num esquema de transferências com os azuis-e-brancos.Os negócios poderão configurar crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais, após terem sido detetados negócios suspeitos entre os dois emblemas, entre eles as transferências de jogadores como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Everton.