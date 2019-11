Buscas pelo ar e no rio para encontrar velejador holandês

As buscas para encontrar o velejador holandês de 72 anos que está desaparecido desde quarta-feira prosseguiram este sábado, mas sem que fosse encontrado qualquer vestígio do homem.O velejador reside num veleiro que está fundeado no Rio Guadiana, ao largo de Alcoutim e, segundo oapurou, costumava ir com regularidade ao supermercado e dar um passeio à vila. O facto de os habitantes terem deixado de o ver desde aquele dia levou-os a alertar as autoridades. As buscas começaram quinta-feira à tarde, sem sucesso.Este sábado, segundo revelou aoo Comandante Rui Andrade, da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, as buscas contaram com o empenhamento de uma equipa de mergulho forense da Polícia Marítima, que realizou três mergulhos ao redor da embarcação. "O fundo é de areia e cascalho e não há lá nada que possa prender um corpo, pelo que a vítima, caso tenha mesmo caído à água, como se suspeita, poderá ter sido arrastada pela corrente", esclareceu.Uma vez que as buscas decorrem no troço internacional do rio Guadiana, nas mesmas participaram ainda uma equipa de Salvamento Marítimo do país vizinho, bem como um helicóptero de salvamento marítimo espanhol, que subiu o rio Guadiana desde a foz até uma zona um pouco acima de Alcoutim. Os trabalhos foram suspensos ao anoitecer e serão retomados este domingo, revelou ainda Rui Andrade aoAs autoridades encontraram o bote que o velejador holandês usava para ir a terra virado ao contrário, uma situação que fortaleceu a ideia de que terá caído ao rio, podendo ter sido arrastado pela corrente. Mas "ninguém o viu cair à água", disse aoo comandante Rui Andrade, da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António.Nas buscas foram empenhadas, na sexta-feira, uma embarcação da Polícia Marítima e outra do Instituto de Socorros a Náufragos. Foi pedido apoio à Capitania de Huelva (Espanha) e um barco da Cruz Vermelha espanhola também participou.