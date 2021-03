Buscas por pescador desaparecido em Sesimbra suspensas durante a noite

As buscas para encontrar um pescador dado como desaparecido na zona da praia da Areia do Mastro, em Sesimbra (Setúbal), foram suspensas ao fim da tarde deste domingo e são retomadas na segunda-feira, indicou fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que as buscas para tentar encontrar o homem, de 64 anos, foram suspensas pelas 19h00, sendo retomadas segunda-feira.

Contactado pela Lusa, o comandante do Porto de Setúbal, Alcobia Portugal, adiantou que as buscas foram suspensas numa altura em que a "maré está cheia", não existindo "grande capacidade" para introdução no espaço.

"Nós vamos retomar amanhã de manhã [segunda-feira], aos primeiros alvores, está a maré vazia e vamos iniciar as buscas novamente no terreno", disse.

De acordo com o comandante do Porto de Setúbal, estiveram hoje envolvidos nas operações de busca elementos da Polícia Marítima, dos bombeiros de Sesimbra, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sesimbra, um navio da Marinha e ainda, durante a manhã e no espaço de duas horas, um helicóptero da Força Aérea.

Em comunicado divulgado hoje de manhã pela Autoridade Marítima Nacional era explicado que o piquete do comando local da Polícia Marítima de Setúbal recebeu o alerta do desaparecimento, pelas 22h30 de sábado, através de um conhecido do pescador.

Segundo as autoridades, foram de imediato para o local elementos da Polícia Marítima e dos bombeiros voluntários de Sesimbra, que fizeram buscas, tendo localizado a viatura do pescador.

A Polícia Marítima permaneceu no local durante toda a noite, pode ler-se no comunicado.

As operações de buscas pelo pescador desaparecido estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Setúbal.