Buscas retomadas para encontrar jovem desaparecido no mar na praia da Barra em Ílhavo

As buscas para encontrar o jovem que desapareceu na terça-feira no mar na praia da Barra, em Ílhavo, foram retomadas cerca das 07h00, por terra, ar e mar, informou fonte da Capitania do Porto de Aveiro.

"Neste momento, temos um helicóptero a sobrevoar a zona e a corveta 'João Roby', uma embarcação da Estação Salva-Vidas e uma embarcação da Polícia Marítima a fazer buscas no mar", disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Humberto Silva Rocha.

O mesmo responsável adiantou ainda que estão a decorrer buscas em terra, com duas equipas da Polícia Marítima a fazer patrulhas entre a praia da Barra e a praia da Costa Nova, situada a sul do local do desaparecimento.