Cabeça de mulher encontrada dentro de saco de plástico em praia de Leça da Palmeira

Alerta foi dado por um funcionário da Administração do Porto de Leixões.

11:10

Uma cabeça de uma mulher foi encontrada, esta quinta-feira de manhã, dentro de um saco de plástico, na praia do Óscar, em Leça da Palmeira, Matosinhos.



O alerta foi dado às 10h00, depois de um funcionário da Administração do Porto de Leixões passar pela praia e detetar um saco de plástico a cerca de 10 metros dos caixotes do lixo, no areal.



O cheiro forte chamou a atenção do funcionário, que abriu o saco e encontrou a cabeça da mulher.



No local encontra-se a Polícia Judiciária.

A Polícia Marítima está a efetuar buscas para tentar encontrar o corpo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto ao CDOS do Porto, foi acionado um veículo para remoção do cadáver.