Um francês de 30 anos, procurado em França por ser cabecilha de um perigoso gang que atacava armeiros para abastecer o mercado ilegal de armas, foi detido na Nazaré, onde tinha uma empresa de cosméticos a funcionar legalmente desde o ano passado.O homem foi apanhado agora pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ, a pedido das autoridades francesas, e está desde esta quarta-feira à tarde em prisão preventiva a aguardar a extradição. O gang atacava armeiros - em França e noutros países (Portugal excluído) - com roubos violentos ou furtos. As armas de fogo eram posteriormente vendidas no mercado negro.De resto, visitava a Nazaré várias vezes, por curtos períodos de tempo. A PJ apreendeu-lhe “elementos probatórios importantes para o desmantelamento da rede criminosa transnacional”.