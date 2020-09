O despacho difundido esta semana para o dispositivo pelo diretor-nacional da PSP, Magina da Silva, e que define as normas de apresentação e aprumo dos agentes em serviço, e fora dele, tem ordens tão diversas como o impedimento, decretado às mulheres, de usarem vestidos ou saias curtas nas esquadras.Os cabelos pintados com cores “não naturais” estão igualmente proibidos, a homens e mulheres. Aos agentes estão ainda interditos os bigodes encaracolados. As tatuagens são outro obstáculo. A direção da PSP admite-as, mas apenas acima do cotovelo. Os polícias que tiverem tatuagens de “teor racista” têm seis meses para as retirar. O uso de telemóvel em serviço é permitido, mas “só pelo tempo necessário para assuntos urgentes”.que este despacho “visa criar equilíbrio entre as tendências mais modernas de estar, e uma imagem impactante junto dos cidadãos”. O SUP e o SINAPOL dizem ir avançar com queixas para a Provedoria de Justiça sobre este despacho, por acharem que “interfere com os direitos dos polícias”.