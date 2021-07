Cabrita lamenta morte de dois bombeiros em trágico acidente

Após a morte trágica de dois bombeiros da corporação de Vinhais, num despiste que envolveu uma viatura de combate aos incêndios da corporação, o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, em nota de pesar, lamentou a tragédia e endereçou os pêsames às famílias das vítimas.O ministro deixou também votos de recuperação dos três bombeiros que ficaram feridos no acidente, assim como agradeceu "a forma altruísta, profissional e sempre abnegada com que milhares de bombeiros integram diariamente este esforço nacional de defesa da floresta contra os incêndios".

"Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento da morte da Bombeira de 2.ª Neuza Guedes, de 36 anos, e do Bombeiro de 3.ª Carlos Morais, de 22 anos, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vinhais, vítimas de um acidente de viação durante o trânsito para um teatro de operações de incêndio rural.

Neste momento trágico endereço, em meu nome pessoal e em nome do Governo, os mais sentidos pêsames à família, aos amigos, aos Bombeiros Voluntários de Vinhais, à Associação Humanitária de Bombeiros de Vinhais e aos Bombeiros de Portugal.

Expresso também os meus votos de plena recuperação aos três bombeiros que ficaram feridos, um deles com gravidade, neste mesmo acidente.

Relembro ainda com gratidão, neste momento de consternação para todos os portugueses, a forma altruísta, profissional e sempre abnegada com que milhares de bombeiros integram diariamente este esforço nacional de defesa da floresta contra os incêndios.