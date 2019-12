Cadastrado detido a traficar cocaína em Lisboa

Um homem de 31 anos, já com ficha nas polícias por cinco roubos violentos e por uma agressão brutal à porta de uma discoteca de Alcântara, Lisboa, pela qual está indiciado de homicídio tentado, foi este sábado de madrugada detido pela GNR de Fernão Ferro quando traficava cocaína com outro homem, de 30 anos, que também foi preso. Num carro Audi de gama alta tinham droga e 3300 euros em numerário.Segundo apurou ojunto de fonte policial, a patrulha da GNR fazia uma fiscalização aleatória, na zona da rotunda do Marco do Grilo, Seixal, quando viram o Audi TT num local ermo, com os dois homens no interior. Abordaram-nos e numa revista foram encontradas 121 doses de cocaína e uma balança de precisão, tudo indiciando que foram apanhados em flagrante durante uma compra de droga.Além da droga e do dinheiro, foi também apreendido o carro, quatro telemóveis e uma caixa de ampolas com esteroides, que a GNR investiga se seriam para consumo próprio ou também para traficar em ginásios. Foram ambos presentes este sábado a tribunal e libertados.O homem mais velho participou nas agressões, a murro e pontapé, em fevereiro de 2018, a um futebolista do Clube Atlético e Cultural da Pontinha, à saída da discoteca Dock’s. André Leão esteve duas semanas em coma induzido. O agressor chegou a estar em preventiva. No espancamento participou ainda Rui Rodrigues, ex-concorrente do ‘Love on Top’ (TVI) que chegou a ser detido pela PSP.