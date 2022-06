Um homem de 48 anos, com cadastro por tráfico de droga - estava proibido desde o início do ano de frequentar o Intendente e Arroios, em Lisboa, onde foi agora de novo detido - colocou na boca um pacote com 35 doses de cocaína e só o tirava para vender a droga.É o golpe da ‘bolinha da boca’ - assim que a PSP foi na sua direção, engoliu o pacote, que só expeliu no hospital.Ainda tentou fugir: deu uma cotovelada no olho de um polícia e partiu o pé a outro. Ficou em preventiva.