Lelo, de 59 anos, é um velho conhecido da PJ do Porto. Já foi várias vezes preso, julgado, cumpriu penas e foi libertado. Andou ‘fora e dentro’ do sistema prisional, morou no Porto e em Vila Nova de Gaia, até que agora voltou a ser apanhado. Em conjunto com outro homem, de 44 anos, também cadastrado, dedicava-se a assaltos a carrinhas de valores.