Cadáver de homem de 70 anos encontrado em carro incendiado na Guarda

Incêndio propagou-se a uma zona de mato, em Pousadinhas.

Um cadáver de um homem de 70 anos foi encontrado no interior de um carro incendiado em Pousadinhas, no concelho da Guarda, na sequência de um incêndio que se propagou a uma zona de mato.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS da Guarda, o alerta foi dado às 08h22.



No local estiveram nove operacionais dos bombeiros da Guarda, apoiados por três viaturas.



As causas da morte estão a ser investigadas.