Cadáver em avançado estado de decomposição encontrado em prédio abandonado de Matosinhos

Um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado, esta terça-feira ao final da tarde. O corpo estava no interior de um prédio abandonado na Rua Flor de Infesta, em São Mamede de Infesta, Matosinhos.O alerta foi dado por volta das 19h30.O quartel dos bombeiros de São Mamede de Infesta situa-se a poucos metros do local, tendo os bombeiros chegado rapidamente.apurou que o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal do Porto.O caso foi entregue à PSP, que está a investigar o incidente. A PJ não chegou a ser acionada para o local.