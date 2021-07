Um cadáver de um homem com cerca de 45 anos foi encontrado este domingo no Porto, dentro de um ecoponto próximo da Escola Básica das Antas, revelou à Lusa fonte dos Batalhão dos Sapadores do Porto.Ao que oapurou, o alerta foi dado por um popular que passava junto ao local.

No local, além da equipa de busca e resgate dos Sapadores, encontra-se o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar o sucedido.