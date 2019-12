Recorde-se que o Investigação CM contou a história do casal de ex-namorados que discutiu a guarda da cadela em tribunal, num caso inédito em Portugal, em que o juiz Manuel da Silva convocou o animal para o tribunal a fim de averiguar a reação do mesmo.A cadela, hoje com sete anos, foi uma prenda de aniversário oferecida pelo homem à mulher, em 2012. No entanto, o casal colocou um ponto final na relação em 2014 e foi a mulher quem ficou com Kiara.Após vários meses de convívio com guarda partilhada, as divergências. O homem, de 32 anos, queixou-se em tribunal que a ex-companheira não o deixava ver a cadela. Já a mulher diz que para o ex-namorado, Kiara é um pretexto para lhe destabilizar a vida.Os dois acabaram por levar o caso para tribunal para decidirem a guarda total do animal de estimação.