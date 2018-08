Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cai para o rio com os filhos no carro

Automóvel tomba de uma altura de 6 metros. Acidente fere quatro.

Por José Durão | 01:30

Uma família de nacionalidade inglesa seguia esta sexta-feira, pelas 14h00, na Estrada Municipal 605, na região de Ínsua, Penalva do Castelo, quando o veículo ligeiro em que se deslocavam se despistou na rampa da Ponte das Porcas.



Desgovernada, a viatura foi chocar com a protecção metálica da via, que acabou por ceder devido ao choque. Sem essa segurança, o carro tombou quase seis metros de altura até ao leito do rio Côja.



Devido à extração de água para consumo humano que decorre nas imediações, o caudal do rio no local revelou-se insuficiente para cobrir toda a viatura.



Os quatro ocupantes - o pai, de 46 anos, e as três crianças, com idades entre os 10 e 12 anos - conseguiram sair do carro e já aguardavam no exterior quando o socorro chegou. No decurso da queda, pai e crianças sofreram escoriações.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda, o dispositivo de socorro enviado ao local integrou 21 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, GNR e INEM, auxiliados por oito viaturas.



O homem foi assistido no local e as crianças foram transportadas pelos bombeiros ao hospital de Viseu apenas por precaução e devidamente acompanhadas pelo pai. Todos os elementos da família, porém, apresentavam ferimentos ligeiros.



Após a retirada dos feridos do local do acidente, os operacionais continuaram os trabalhos para remover a viatura caída no rio, que só foram dados por concluídos pelas 17h00.