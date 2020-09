Caixa multibanco assaltada no interior de café em Alter do Chão

Uma caixa multibanco foi assaltada na madrugada desta quarta-feira no interior de um café em Alter do Chão, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a caixa, com um dispositivo automático que espalha tinta, foi danificada com recurso a uma ferramenta de corte de metal, tendo sido levada do cofre uma quantia em dinheiro ainda não divulgada.

A fonte da GNR referiu ainda que o assalto foi perpetrado durante a madrugada, sem se saber concretamente a hora, nem o número de envolvidos.