Caixão com corpo de João Rendeiro já saiu da Basílica da Estrela rumo ao cemitério do Alto de S. João

O corpo de João Rendeiro já saiu da Basílica da Estrela, em Lisboa, onde decorreu o velório e funeral do ex-banqueiro.A missa começou pelas 15h00 e durou cerca de uma hora e meia. A urna com o corpo do ex-banqueiro segue agora para o cemitério Alto de S. João, em Lisboa, onde será cremado.Ao que oapurou, a viúva do ex-banqueiro, Maria de Jesus Rendeiro, chegou esta terça-feira bastante cedo à Basílica da Estrela.As cerimónias fúnebres de Rendeiro ficaram marcadas pela ausência de caras conhecidas.