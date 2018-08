Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calor traz quase 100 incêndios

Situação mais grave ocorreu em Albergaria-a-Velha.

Por J.C.R. | 08:44

Perto de 100 incêndios florestais – metade deles nos distritos do Porto, Aveiro e Braga – obrigaram os bombeiros e a Proteção Civil a um esforço redobrado durante o dia de domingo.



O intenso calor contribuiu para o elevado número de ignições, mas a aposta num ataque inicial robusto e com a intervenção de meios aéreos logo nos primeiros minutos impediu que as chamas ganhassem dimensão.



A situação mais grave ocorreu em Albergaria-a-Velha, na zona de Assilhó, e obrigou a mobilizar 121 operacionais e três aeronaves para o combate.



Em Celeirós, Braga, outro fogo foi dominado por 112 operacionais e esteve perto de casas.



O alerta vermelho nos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu prolonga-se até quarta-feira, com todas as restrições ao uso de fogo de artifício em vigor.