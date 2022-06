Compravam grandes quantidades de droga, muitas vezes à consignação. Prometiam pagar, mas demoravam a cumprir e, na falta de dinheiro vivo, Vítor Soares aceitava as transferências bancárias. Foi assim a 17 de maio, quando ao fim de vários telefonemas o comprador decidiu transferir os 495 euros em dívida através do MB Way para a conta da mulher de Vítor, Sónia Jesus, ex-concorrente do ‘Big Brother’.









