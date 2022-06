A Câmara de Odemira exige o pagamento de cerca de 70 mil euros por obras no Clube Fluvial Odemirense, danificado na sequência de um incêndio em outubro de 2021, de natureza criminosa.Por este incêndio começou esta terça-feira a ser julgado, no Tribunal de Beja, o alemão Markolf Ipfelkofer, acusado de ter ateado o fogo para esconder um furto no edifício.O arguido, que se encontra em prisão preventiva, recusou prestar declarações. A leitura do acórdão ficou marcada para dia 20.